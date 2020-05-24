前高雄市鳳山警分局偵查隊王姓偵查佐，因被控向賭博電玩業者索賄18萬元，結果業者想求個心安，大方給王員賄款20萬，王員發現賄款多了2萬元，隔天急著找來業者，當面退還2萬元，二審判處王員5年2月徒刑後，高雄市政府將王員移送公務員懲戒委員會究員，公懲會判決王員撤職並停止任用1年。

判決指出，王員於2015年8月間，前往轄區「泡泡龍電子遊戲場」，向店員表明身分後，留下聯絡電話要求轉知負責人見面，謝姓負責人知悉王員有意索賄，為了換取該店不被警方查緝取締，即邀約王員至高雄市仁武區某咖啡店見面，當面交付賄款20萬予王員。

事後王員因雙方議定賄款為18萬元，但謝男交付20萬元，多了2萬元，遂通知謝男多給賄款情事，翌日2人再相約見面，王員當場將2萬元退還謝男。案經台南地檢署偵結起訴，台南高分院依貪汙罪判王員徒刑5年2月，褫奪公權3年。

(中時 )