「凍齡男神」林志穎帶著媽媽和老婆陳若儀（Kelly）登上大陸真人秀節目《婆婆和媽媽》，隔16年沒有在螢幕前曝光的陳若儀，這回難得在節目上談到婚姻，陳若儀提到「林志穎老婆」這個身分讓她壓力很大，陳若儀說著還流下眼淚。

林志穎帶著媽媽和老婆陳若儀登上大陸真人秀節目《婆婆和媽媽》。（圖／取材自婆婆和媽媽微博）

林志穎與陳若儀從相戀到結婚，一路走來不易，模特兒出道的她一度被貼上「粉絲倒追」的標籤，這回她在實境節目難得提到婚姻，陳若儀坦言，「林志穎老婆」給她的壓力比較大，很容易崩潰「這10多年一直會被輿論攻擊，長得醜、妳憑什麼嫁給他、妳有什麼才能、妳暴牙，就是各種人身攻擊，萬箭穿心了啦。」

陳若儀說到激動處還忍不住流淚，不過她也指出，最難熬的時間已經過去了，但當陳若儀再想起這些批評、惡言惡語時，還是會讓她有點擔心、甚至後悔接下這個節目，而陳若儀的身心壓力，林志穎都看在眼裡，他會適時給老婆力量，溫暖勸她：「放輕鬆，做自己就好我們是要呈現給支持我們的人看的。」

(中時電子報)