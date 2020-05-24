韓國瑜過去競選高雄市長曾在岡山、旗山等地舉辦過三山造勢。(圖/本報資料照)

罷韓投票越來越近，為炒熱罷免聲量，罷韓團體「WECARE」昨在臉書開嗆，要複製韓國瑜2018成功翻轉綠地當市長時的「三山造勢」，鄭重宣布今晚將從旗山開始舉辦「三山站出來」罷韓活動，要反制韓國瑜。對此，國民黨高雄市黨部主委莊啟旺表示，「豪雨來襲，罷韓心態可議」。

距離投票日進入最後倒數14天，罷韓、挺韓無不加緊腳步要升溫、降溫罷免態勢，為凝聚罷免市民決心，將舉行三場戶外造勢，台灣基進將和時代力量、民進黨職工聯合舉行，地點如下：今5/24日晚上6點6分在旗山美濃—旗山車站糖鐵故事館前路口。5/30日晚上6點6分 大岡山—南岡山捷運站外廣場。5/31日晚上6點6分 大鳳山－衛武營國家藝術文化中心戶外劇場前草地。

據《聯合》報導，國民黨高雄市黨部主委莊啟旺對此回應，「這兩天高雄大雨，韓國瑜市長和市府團隊全力處理淹水防治，對罷韓團體只知罷韓，心態可議」。高雄市新聞局長鄭照新則回應，「專注市政，不評論政治活動」。

網友們也紛紛在WECARE臉書留言，「關心高雄不等於罷韓，真心觀查，高市府團隊很優秀，韓國瑜有很棒的團體在幫他」、「爛戲還沒演完？」。但也有網友呼籲「六月六日，韓國瑜要證明，他真的是高雄百年難得一見的政治奇才」。

(中時電子報)