大甲工地4層樓高鷹架 詭異撕裂般倒塌 09:222020/05/24 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大甲廠房工地鷹架倒塌，幸無人員傷亡。（讀者提供／陳淑娥台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大甲廠房工地鷹架倒塌，幸無人員傷亡。（讀者提供／陳淑娥台中傳真） 中市大甲區大安港路大甲體育場附近，今天上午傳出廠房工地大片鷹架倒塌，初步了解無人員傷亡，附近居民懷疑跟連日豪大雨有關，由於倒塌鷹架約4層樓高、長度延綿100公尺，所幸旁邊是一片稻田，目前相關單位正在了解中。 有民眾表示，今天早上接近8點，突然聽到巨大聲響，接著就看到約四層樓高的工地鷹架像撕裂般倒塌，現場怵目驚心。 由於當時尚未到上工時間，幸未造成人員傷亡。 (中時 ) #倒塌 #鷹架 #大甲 #工地 #今天 也許您會感興趣 推薦閱讀 梅雨帶來苗縣強降雨 南庄鹿場21線路樹倒塌警方協助移置 11:422020/05/20 社會 路樹壓死人 南市「路樹倒伏處理平台」將建立路樹倒塌SOP 14:132020/05/20 社會 台南才壓死騎士 桃公所大榕樹倒塌壓2轎車 19:562020/05/20 社會 只種不養淪凶器 樹木何辜 04:102020/05/21 地方新聞 台中大甲火車站人行跨越橋 今完成吊掛 11:152020/05/21 生活 大巨蛋遭疑偷裝座椅 市府：再違反就移送法辦 19:202020/05/21 政治 欲加之罪 延續市政何來收割 04:102020/05/22 地方新聞 不斷更新》豪雨暴襲全台 停班停課一覽表 07:042020/05/22 生活 在全家台鐵店鋪 用玉山ATM跨行提款送茶葉蛋 10:332020/05/22 財經 大雨炸南台灣 山區傳災情 市區道路多處淹水 14:252020/05/22 生活 社會熱門新聞 妹子白背心透光！路人羞見「20元硬幣」影子 - 社會 陳時中墾丁消失2小時 神秘黑鮪魚大餐行程曝光 - 社會 KTV活春宮！男女躺沙發「四腳交纏」 44秒影片瘋傳 - 社會 乘客拒付錢！吐口水嗆我有肺炎 司機染病身亡 - 社會 碩士狼偷拍裙底風光 女師怒嗆：你惹錯人了！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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