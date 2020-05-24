大甲廠房工地鷹架倒塌，幸無人員傷亡。（讀者提供／陳淑娥台中傳真）

中市大甲區大安港路大甲體育場附近，今天上午傳出廠房工地大片鷹架倒塌，初步了解無人員傷亡，附近居民懷疑跟連日豪大雨有關，由於倒塌鷹架約4層樓高、長度延綿100公尺，所幸旁邊是一片稻田，目前相關單位正在了解中。

有民眾表示，今天早上接近8點，突然聽到巨大聲響，接著就看到約四層樓高的工地鷹架像撕裂般倒塌，現場怵目驚心。

由於當時尚未到上工時間，幸未造成人員傷亡。

(中時 )