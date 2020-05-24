台北市長柯文哲日前被問及，是否擔心高雄市長韓國瑜被罷免後，成為民進黨下個攻擊目標，柯笑說「也不用等到他被罷，現在不就是這樣嗎？」對此，前國民黨立委孫大千表示，柯、韓身為綠色政治霸權的眼中釘，本來就是唇齒相依的關係。他說當韓被罷免殲滅後，綠色政治霸權將會如法炮製的對柯進行「毁滅大作戰」，並預言三項招數將會陸續登場！

柯文哲昨出席活動被問到，是否擔心韓國瑜被罷免後，成為民進黨下個攻擊目標？柯笑說「也不用等到他被罷，現在不就是這樣嗎」。若民進黨用打韓的力量打柯，能否挺得住？柯則坦言，目前評估是很困難。

對此，孫大千在臉書指出，「今日韓國瑜，明日柯文哲」。柯文哲與韓國瑜同樣身為綠色政治霸權的眼中釘，肉中刺，本來就是唇齒相依的關係。他說當韓國瑜被罷免殲滅後，綠色政治霸權將會如法炮製的對柯文哲進行「毁滅大作戰」。孫並預言下列三項招數將會陸續登場：

第一，綠色網路水軍將集中全力，心無旁鶩，徹底修理柯文哲。假消息和假新聞都將會傾巢而出。

第二，絕大部分的媒體在威逼利誘的情況下，必然被迫用修理抹黑韓國瑜的方式，好好的「照顧」柯文哲。

第三，中央政府在未來柯文哲的任期內，也會用盡心思，「硬卡」台北市的重大建設，讓柯文哲的2024之路寸步難行。

孫大千呼籲台灣政壇的有志之士，若不想看到台灣落入一黨獨大，囂張霸道的狀況，唯有「抱團結盟」，才有可能扭轉台灣民主政治的悲劇。

(中時電子報)