儘管史上最強這個爭議話題始終圍繞在「飛人」喬丹、「小皇帝」詹姆斯兩人身上，身為喬丹最佳搭檔的「大鏢客」皮朋，卻在近日提出不同看法，皮朋強調自己很後悔沒在布萊恩生前告訴他，布萊恩到底有多偉大，甚至要比喬丹還要強！

「布萊恩打球期間經常給我打電話，聽取我不少建議，後來他也給了不少年輕球員建議，這點非常好，他很有智慧，」皮朋說，「布萊恩努力打拚，很想成為喬丹，現在當我回頭看他的影片，我對自己說了，天啊！布萊恩比喬丹還要好。」

皮朋退休之後住在洛杉磯，也因地緣之便跟布萊恩成為朋友，「我們見過好幾次面，我帶著孩子前往球館看球，從跟他一起聊天，我可以看到他性格當中的所有方面，他和家人在一起，陪伴著女兒，反觀喬丹，你很難看到他的場外生活。」

皮朋會做出如此讓外界訝異的評價，不知道是否他真心這麼認為，還是因為看完喬丹紀錄片「最後一舞」之後，發現自己被塑造成如此負面的形象，才會故意評價布萊恩比喬丹還強大，這恐怕只有皮朋本人才知道了，反正喬丹也不在乎。

(中時 )