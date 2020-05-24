每個買彩券的人，都希望自己能中頭獎，在美國就有一位先生，30年來都買同一組號碼，結果1天內中了2次，合計共獲得200萬美元（約新台幣6041萬）的獎金。

住在美國科羅拉多州的喬（Joe B）3月25日中午在市內的7-11買了3張彩券，然後在傍晚在另一家便利商店又買了3張彩券，他所購買的是美國著名的彩券「Powerball」，從1-69中選出5個數字，1-26中選1個數字，只要6個全中，就是頭獎，結果喬中了5個數字，獲得二獎，而中5個數字的機率，僅有1千萬分之1，最誇張的則是他一天之內中了2次，真是人的運氣到了，擋都擋不住。

喬在過去30年來，一直固定買「5-9-27-39-42」的數字，雖然不知道理由，但他無論在哪家店，都是買同樣的數字，1張指定號碼，另外2張則是電腦選號，是他一貫的買彩券方式，雖然長期都沒中，但他仍堅持這個號碼，果然終於成功，中了200萬美元。

喬去兑換獎金時，協會的人問他要怎麼用錢，他則笑著說，「看老婆大人有沒有什麼計畫」，沒有瞞著兌獎、且和老婆分享的喬，是真男人無誤。

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(中時電子報)