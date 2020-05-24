原汁原味重現，你喜歡哪一味？

防疫期間不能趴趴走，許多人都窩在家裡追劇，而台灣人除了常追的韓劇、陸劇外，日劇更是許多7、8年級生從學生時代就風靡到現在，就連蔡阿嘎也和老婆二伯在頻道裡推薦，所以喜愛日劇的劇迷們不孤單啊！

近幾年開始各國流行翻拍經典，許多日劇也被改編、重拍，但是經典被改就少了點味道，多數網友還是想敲碗「原汁再重現」，也就是重播好劇啦！

日本媒體日前調查最想「再重播」的日劇排名，3萬5千多名日本人票選出50部新舊經典日劇，今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，這50部中台灣網友是否同樣期待、對劇的喜愛和討論度又是如何，來看看和你想的一不一樣？

20、多金社長小資女

看這名字還以為是什麼霸道總裁愛上我、暖心CEO太寵我這類的言情小說故事，但身為一個甜甜的戀愛劇，《多金社長小資女》說出了職場、友情、愛情多面的故事，小栗旬詮釋只懂IT程式、不信任人的年輕社長，遇上暖化他的職場菜鳥石原聰美，兩人在感情裡的不對等、天差地別的身分背景，到最後克服困難終於在一起，看帥哥美女又虐又甜談戀愛94好啊～

16、零秒出手

山P魅力無法擋！先有一部春季戀愛的《求婚大作戰》騙走許多少女的眼淚和心動，再到夏季就來一個熱血又甜蜜的《零秒出手》，圍繞籃球、音樂的劇情，山下智久和北川景子兩個低潮的人卻互相鼓勵成長，走向夢想大道，看似老梗的偶像劇，卻拍出你我青春中跌跌撞撞、遇到感情背叛的心境，堪稱純愛劇中的經典，趕快跟著山下智久再談一次夏季戀愛吧～

12、我是大哥大！！

不走小情小愛路線、也不是什麼偉大職業劇，這部《我是大哥大！！》拚的就是一股熱血，在學校總有這麼一個超中二、愛欺負人的不良少年，打鬥比兇當大哥、追大姊頭太妹卻意外爆出超多笑點，無厘頭的舉動和神台詞更是讓人笑噴飯，而演員們不怕扮醜，不論是金色鳥窩頭還是10公分高的刺蝟頭，完全重現漫畫風格，就像是真的不良少年，熱血打中人心，也難怪劇迷hen推。

11、中學聖日記

國中生愛上老師真的可以嗎？劇名《中學聖日記》還以為是什麼學生的校園故事，殊不知是一部師生不倫戀，光是劇情就吸引大票網友討論，學生愛上老師、老師卻已有婚約、家長的介入斬斷感情，最後卻仍修成正果，這部劇被網友讚把畫面拍得很美、配樂好聽，差點忘記這是一部挑戰三觀的劇，但看著主角追愛的成長、成全到成功，誰管他師生戀、不倫戀，通通都心動起來嗚嗚嗚～

8、Code blue系列

日本醫療劇精采程度無庸置疑，白色巨塔的各種故事對劇迷來說都有一定吸引力，而《Cold blue》系列（《空中急診英雄》）播出三季以來都堪稱經典，描述救護直升機的醫療體系，空中醫生面對搶救生命的專業和情感，題材新鮮少見，由山下智久、新垣結衣擔綱主角，看著他們從實習醫生遇見每一個病患、每一個故事，也推著他們成長到能獨當一面，受到日本網友大推啊！

6、逃避雖可恥但有用

《戀舞》的旋律和動作是不是反射性的在腦中出現啦！《逃避雖可恥但有用》（《月薪嬌妻》）中「國民老婆」新垣結衣和星野源從雇傭關係到夫妻，陰錯陽差發展出契約戀愛，全劇圍繞「逃避」2字，看似消極卻不失為一個方法，這部劇不只是單純的偶像劇，更描述了男女職場差異、失業、社會異樣眼光等問題，是一部療癒、給生活一個溫暖擁抱的暖劇。

5、求婚大作戰

又一部男神山下智久的經典好戲！討論度經過10多年依舊超高的《求婚大作戰》，拍出你我心中那段青春青澀後悔遺憾的心底故事，山下智久喜歡青梅竹馬長澤雅美很久卻遲遲不敢下手，直到人家步入禮堂才後悔「早知道...」，一個機會讓他回到過去改變故事，一一道出兩人從學生時期淡淡的喜歡、揪心的曖昧到長大後的錯過，拍出許多人心酸遺憾的青春，難怪被譽為神劇！

3、長假

身為日劇粉粉，《長假》怎麼可以沒看過！相信許多不熟悉日劇的人也一定聽過它，由日本超級男神木村拓哉和山口智子合演，兩個生活、工作、愛情失意的人，因為意外合租、同住屋簷下，一起生活、一起扶持走過低潮不堪的時光，溫暖窩心又金句連連的好戲，在20多年前創下近30%的高收視率，木村拓哉也因為這部戲開啟他的男神地位。

2、大叔的愛 第1季

2018年席捲日本電視圈、撩撥粉絲心的《大叔的愛》題材新穎，看田中圭、吉田鋼太郎、林遣都「三男」糾葛的愛恨情仇，男主角就是個不起眼的廢柴上班族，卻遇上一個愛上自己、少女心滿滿的上司，和另一位心思細膩、傲嬌的後輩，面對2個男子的追愛夾攻，他也漸漸發現自己的情感，整部劇輕鬆搞笑卻帶出愛情無關性別、年齡等各種限制框架，讓你笑到崩潰，卻也因為每個人的感情而淚流滿面。

1、法醫女王Unnatural

《法醫女王》在台灣被討論到上第一名真的不為過！由許多人心中的「日劇女神」石原聰美主演法醫，從解剖屍體去揭漏每一個人生故事，討論生死、男女、親情、人際、職場等各種面相，雖然沒有許多劇粉期待的粉紅泡泡、談戀愛的甜蜜蜜畫面，但是以法醫做出發點，主角職業故事吸引人、劇情精彩流暢、演員演技也在線，對劇迷來說，不是一定要親來親去、愛得死去活來才是好劇啊！

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年05月25日至2020年05月23日，共兩年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『希望看到它重播的日劇』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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(中時電子報)