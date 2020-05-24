屏東縣政府特別準備月琴表演，邀請陳時中一同上台演出。(林周義攝)

陳時中與日照中心民眾玩遊戲

莊人祥、周志浩、薛瑞元吃日照中心準備的霜淇淋。林周義攝

莊人祥、周志浩、薛瑞元吃日照中心準備的霜淇淋。林周義攝

為示範防疫新生活運動，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、衛福部次長薛瑞元今早參訪鵝鑾鼻日照中心，經過體溫量測、手部清潔後進入現場。屏東縣政府特別準備月琴表演，邀請陳時中一同上台演出，屏東縣長潘孟安也在會中給陳時中致贈一把在地工藝家製作、刻有陳時中頭像的月琴，盼陳時中未來能回南部獻唱。

今天是鵝鑾鼻日照中心正式開幕的日子，潘孟安受邀上台致詞時表示，台灣的防疫團隊，讓大家能讓生活回復正常，今天部長第一次走出疫情中心，防疫下半場的防疫新生活運動今天從國境之南開始。

潘孟安表示，鵝鑾鼻日照中心原是派出所，因著衛福部長照2.0提供全額預算補助，得以能在最南端蓋起恆春第2家日照中心。1樓作為健康、亞健康者的據點，7、80歲的阿公阿嬤在此擔任實習生，販售冰淇淋；2樓則是日照中心，可以看到最南端的海峽。明年屏東將擴大長照服務，每個學區都要有一家日照中心。

陳時中表示，這裡的生態非常豐富，會請太太一定要來。防疫就是無法維持距離的時候戴口罩，勤洗手，就能活得很愉快。昨天總統特別交代，顧防疫也要顧長照，因此特別前往日照中心，屏東縣在推動長照是超級前段班，對大眾的關心做得很好。在地民眾來到日照中心，看到這裡的風景，大家的心情都會變好，人也會變得年輕。

潘孟安在場特別準備特製月琴，印有陳時中、周志浩、莊人祥、張上淳、陳宗彥的頭像及題字，為防疫五月天表達感謝。

陳時中說，非常高興來到墾丁，我們要做兩件事，樂活長照和樂活防疫，看到未來老人家可以受到好的照顧，昨天看到墾丁大街也有很多遊客，非常高興。總統對墾丁的觀光很關心，昨天看不到，因為媒體太多，但能感覺人相當多。防疫之外，各方面的生活都照顧到，防疫才算真正的成功。

此次出訪和上次發送細胞簡訊是否有關？陳時中表示，當時案例多，擔心人潮擁擠時疫情會有變化，但目前狀況不一樣，到昨天為止本土個案已經41個0，大家如果沒把自己顧好，要樂活就會有困難，相信大家一定可以把這條線顧好。

對於墾丁的天氣，陳時中說，一方面是縣長神算，另一方面是科技進步，把時間算得非常準，今天的天氣也比較沒問題，昨天下了一點雨，也讓木屐起了作用。墾丁是著名打卡景點，未來也會把太太帶來。

對於開放國外來訪，還要再等等，現在先把國旅做好，未來疫情更穩定就能開放，現在還是以經貿人士入境為主，暫時沒有要推動國外旅客來台旅遊。現在婚宴可以開放250人以下入場，未來還會逐步開放。

對於有民眾陳情說，恆春旅遊醫院進度停滯，陳時中說，國境之南工程較難，目前正在積極爭取經費，和縣市政府合作後，相信一定會做得更好。

(中時 )