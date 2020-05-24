蔡女士（右二）開心的拿起自己建檔的血液和朋友拍照留念，也希望姪女能找到配對的人。

「看到臺灣這麼多愛心，我們很感動，只要是認識的親朋好友，大家都互傳訊息，願意來建檔，真的很感恩」！

一位「五歲血癌女童等待造血幹細胞移植救命」的求救文，在網路上引發廣大網友迴響，串起愛的漣漪，全臺累計超過兩千多位愛心人士透過線上預約表達預約驗血建檔，慈濟骨髓幹細胞中心評估，在新冠疫情趨緩，政府陸續放寬防疫管制及要讓全台超過兩千位「救人一命」愛心的民眾能儘快完成驗血建檔，自5月23日起正式在全台舉行造血幹細胞驗血建檔活動。

慈濟在全臺各地陸續恢復辦理「造血幹細胞驗血建檔暨宣導活動」，首場從臺北起跑，5月23日、24日連續兩天在慈濟東區聯絡處舉辦，值得一提的是，慈濟在審慎評估疫情後決定促成辦理活動的關鍵因素，來自一位「五歲血癌女童等待造血幹細胞移植救命」的求救文，在網路上引發廣大網友迴響，累計全臺超過兩千多位愛心人士透過線上預約表達加入建檔，網路串起愛的漣漪，期待可以為血液疾病患者帶來重生希望。

民眾林女士帶著十八歲的女兒一起來到聯絡處，林媽媽說，她的先生是血癌患者，目前用自體幹細胞移植，身體有漸漸恢復中，因此很能體會血癌病患家屬的憂心，期望母女來建檔，能夠有機會參與救人行列。

「非常感恩我的姊姊捐贈給我，我真的幸運，要好好的活下去！」詹女士是一名造血幹細胞的受贈者，十年前被判罹患血癌，年輕的生命帶來衝擊，當時非常沮喪，看到一些病友無法找到配對者，有些即使配對成功卻排斥，周而復始再配對，幸好她有手足配對成功，讓自己生命復活。

她今天特別陪著先生來建檔，八歲的女兒也開心的跟在身旁，並表示讀大學時期就和先生相戀，生病時不離不棄照顧，病好後終成眷屬，並生下可愛的女兒，自己好幸福，也希望他們有機會可以成為幫助別人的人。

花蓮慈濟中學有五位同學，在結束學校活動後，聽到慈濟志工說這個周末有驗血建檔活動的訊息，於是相約搭車北上一早來抽血建檔，王同學分享：「很感恩父母為我生了一個健康的身體，希望自己能有能力造福別人，繼續走在幫助別人的路上。」五位同學開心的拿到「大愛捐髓卡」並自拍打卡。

七十一年次的陳女士育有三個小孩，兩歲的小兒子一直粘在媽媽身邊，跟著媽媽走流程，志工讚歎她說：「現在的年輕人，大都不生小孩，生三個不簡單，了不起！」她說是看到「五歲女孩」媽媽的貼文感同身受，自己也是孩子媽媽，心疼病童的苦，希望建檔能夠幫到他們。

令志工意外迎接的人則是，「五歲女孩」貼文的姑姑蔡女士偕同朋友一起來抽血建檔，蔡女士敘述姪女現在的病況迫在眉睫，之前有找到配對的人，但某些因素無法成功，所以現在姪女是急需要造血幹細胞來救命，「看到臺灣這麼多愛心，我們很感動，只要是認識的親朋好友，大家都互傳訊息，願意來建檔，真的很感恩！」她開心的拿起自己建檔用的10cc血樣試管和朋友拍照留念，也希望姪女能找到配對的人。

解說區採分批，一次約十人之內，每人座位區相隔一定距離，避免近距離接觸，骨髓捐贈小組志工陳金環以專業的知識詳細說明建檔的資格和流程，她說臺灣至今仍有超過五萬位血癌的患者殷切地等待配對，今天只是初步建檔而已，期待生命的曙光。

目前主要的捐贈方式以採集周邊血後自血液分離出造血幹細胞移植，過程簡單且不用麻醉，「救人一命、無損己身」，人人凝聚愛的力量，多一筆造血幹細胞捐贈驗血建檔資料入庫，就能讓血癌病友們多一個配對成功的機會，重獲生命的美好。

(中時 )