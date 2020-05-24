香港警察24日上午發布聲明（香港警察臉書）

大陸全國人大將審議港區國安法，加上《國歌法》本地立法本周三在立法會恢復二讀程序，有大批網民發起今日中午在灣仔銅鑼灣一帶舉行反對港區國安法及《國歌法》遊行。

警方早上發布聲明表示，留意到有人於網上號召市民今日在港島區進行未經批准的集結，進行未經批准的集結有機會違反《公安條例》下的「參與未經批准集結罪」，一經定罪最高可被判處監禁5年。警方會在相關地點部署足夠警力，迅速果斷執法，包括進行拘捕。

警方又指，有人刻意曲解《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》中對於豁免群組聚集的定義，意圖煽惑市民參與未經批准的集結。警方譴責有關不負責任的行為。而非法集會遊行並不隸屬於豁免狀況。此外，群聚行為亦會增加病毒在社區傳播的風險及有可能違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》下的「進行受禁群組聚集罪」。

據星島網報導，港警昨日開始就派出防暴警察到中聯辦戒備。一批防暴警察到中聯辦換班，並帶大批裝備，包括防暴槍、彈藥、胡椒噴霧等進入中聯辦。中聯辦正門外也放置鐵欄和水馬陣，亦設有帳篷，多名防暴警察駐守，一輛銳武裝甲車亦到場戒備，以防衝突發生。

(中時 )