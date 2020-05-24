民進黨黨職選舉 賴清德台南排隊投票 10:032020/05/24 中時 洪榮志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨黨職選舉投票日，副總統賴清德抵達台南市南區彰南里活動中心排隊投票。（洪榮志攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 副總統賴清德投完票後，向在場的黨員致意。（洪榮志攝） 民進黨黨職選舉投票日，副總統賴清德上午9點多返回台南市南區彰南里活動中心投票。投票過程中，賴清德依規定戴上口罩默默排隊，也在入口處接受量測體溫，但投完票即驅車離去，對媒體的詢問幾乎不發一語。 賴清德在台南市長黃偉哲、立委林宜瑾及郭國文等人的陪同下，前往新建路彰南里活動中心投票。由於他長期在台南擔任市長、立委，如今雖高升副總統，但在台南仍有大批粉絲，投票過程中獲得許多友好黨員的慰問與要求合影，在進入投票所後，也向等候的黨員致意，顯現出高人氣。 (中時 ) #賴清德 #投票 #台南 #副總統 #黨職 #民進黨 #黨職選舉 #副總統 #林宜瑾 #郭國文 也許您會感興趣 推薦閱讀 直擊！賴清德就職典禮 老家親友的反應是… 12:072020/05/20 政治 賴清德幸運「紫領帶」再現！這些重大場合都戴過 12:552020/05/20 政治 民進黨與年輕人接軌 打造插畫風入口意象 13:212020/05/20 政治 蔡英文接黨主席交辦三項任務 邀辣台派入黨 13:562020/05/20 政治 民進黨與年輕人接軌 打造插畫風入口意象 15:032020/05/20 政治 罷韓遊行前叫停 遊行後搶收割 驚爆是綠營的他？ 23:592020/05/20 政治 綠添生力軍 賴清德姪子入黨 04:102020/05/21 地方新聞 民進黨下一個目標？學者：韓國瑜完了就換他 08:072020/05/21 政治 2024賴清德出局？網分析給結論 08:292020/05/21 政治 蔡賴宮鬥劇再揭密？羅智強嘆：蔡政府裡已無有品者立錐之地 10:212020/05/21 政治 政治熱門新聞 韓國瑜這段話 網友全哭了：忌妒高雄人有這麼好的市長 - 政治 高雄淹水韓國瑜慘了？粉專一張圖嗆爆陳菊 - 政治 高雄補選國民黨派他？港媒驚爆：韓粉開始集結了！ - 政治 罷韓倒數 高雄人街訪大吐真心話陳菊又躺槍 - 新聞 罷韓倒數有轉機？最新民調驚現 「最大阻礙」 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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