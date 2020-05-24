副總統賴清德投完票後，向在場的黨員致意。（洪榮志攝）

民進黨黨職選舉投票日，副總統賴清德上午9點多返回台南市南區彰南里活動中心投票。投票過程中，賴清德依規定戴上口罩默默排隊，也在入口處接受量測體溫，但投完票即驅車離去，對媒體的詢問幾乎不發一語。

賴清德在台南市長黃偉哲、立委林宜瑾及郭國文等人的陪同下，前往新建路彰南里活動中心投票。由於他長期在台南擔任市長、立委，如今雖高升副總統，但在台南仍有大批粉絲，投票過程中獲得許多友好黨員的慰問與要求合影，在進入投票所後，也向等候的黨員致意，顯現出高人氣。

(中時 )