大都會投手「雷神」辛德加(Noah Syndergaard)被告了，他為新球季在紐約曼哈頓租了1間豪華的頂樓套房(penthouse)，租期從3月20日到11月底，也就是他2020大聯盟球季要使用的。結果大聯盟停賽，辛德加就把人「放鳥」了。

房東600 Summer LLC提告辛德加違約，索賠25萬美元(約台幣750萬)。照理說球季延後，辛德加就算沒搬進去也要付房租(月租2.7萬美元, 台幣81萬)，但他一毛錢都沒付，白白讓他們空著房間。一直到4月30日辛德加才通知對方說「我不想租了，你租給別人吧」。

《今日美國》指出辛德加可能是惡意放鳥，這跟新冠疫情無關，因為他早在3月停賽後就去接受韌帶重建手術(Tommy John)，他本季已經報銷，當然也用不上penthouse了。雖然他很有錢，不過這種行為可能害他損失數十萬美元。

(中時電子報)