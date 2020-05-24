美國總統川普被抓到23日打高爾夫球時，未遵守社交安全距離，不僅未戴口罩，還和球友握手、拍肩。

忍了75天，美國總統川普昨（23）日終於解禁，前往私人高爾夫球場重拾最愛的高爾夫球運動，不過他照樣不甩衛生官員建議，被抓包不僅沒戴口罩，還未保持6英尺社交距離，和球友握手。

忍了75天，川普23日終於解禁，重拾最愛的小白球。

綜合美國國家廣播公司新聞網（NBC News）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，趁著美國陣亡將士紀念日（Memorial Day）周末假期，美國總統川普23日上午戴著白色球帽，搭乘座車前往位在維吉尼亞州的川普國家高球俱樂部（Trump National Golf Club），這是他睽違75天，首度重拾最愛的高爾夫球運動。

報導指出，這是川普2017年初上任以來，創下最久未拜訪高爾夫球俱樂部的紀錄。因為新冠肺炎疫情爆發，川普自3月6日在佛羅里達州海湖莊園招待巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）及官員後，就未造訪高球俱樂部，期間，他也多次抱怨因為疫情，他沒能打高爾夫。

隨著疫情趨緩，川普政府力促全美解封。不過解禁後的第一個周末休閒活動，川普就被拍到未遵守美國疾病管制暨預防中心（CDC）的防疫指南，除了未戴口罩，也未保持6英尺（約1.8公尺的）的社交安全距離，和一名同樣未戴口罩的球友握手，甚至輕拍另一名球友的肩膀。川普當天一共和3名球友切磋球技，不過他們全部都未戴口罩。

25日正值「美國陣亡將士紀念日」，白宮疫情協調官員柏克斯（Deborah Birx）22日在白宮記者會上強調，只要遵守社交距離以及準備安全措施，民眾是可以趁著周末假期外出，打高爾夫、網球、甚至是去海邊。她說，只要每個人保持6英尺社交距離，是可以去海邊的。

川普超愛打高爾夫，美國國家廣播公司新聞網統計，川普上任後到疫情爆發之前，川普共造訪自己的高爾夫球俱樂部逾400天，約是他任期的1／3時間。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）全球疫情統計，全美一共有逾162萬人感染新冠肺炎，超過9萬人病歿。

(中時電子報)