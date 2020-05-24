竊嫌遭逮。（警方提供／楊漢聲台東傳真）

台東縣利吉村土地公廟23日清晨遭竊，警方疑似發現竊賊行蹤，全村10多位村民騎著機車發動圍捕，經過警民合作鍥而不捨的3小時地毯式搜索，終於在利吉土地公廟以南約100公尺處草叢中查獲該名竊嫌，赫然發現是專偷香油錢的邱姓通緝犯，立即逮捕依法偵辦。

台東地區5月初發生幾起寺廟香油錢遭竊盜案件，經民眾在臉書社團「台東大小事(109年)」PO文後，引發社區居民高度關注，警方依其犯案方式、時間、地點研判這幾件宮廟功德箱竊案為邱姓竊嫌所為。

且邱姓竊嫌已於4月27日遭台東地方法院通緝，由於竊嫌行蹤不定，經常變換所使用之交通工具查緝不易，警方過濾上百支監視器畫面，分析竊嫌作案習性而要求各分駐（派出）所加強深夜時段防竊巡邏勤務。

台東警察分局富岡派出所副所長謝東文、警員楊忠豪於23日清晨4時50分至利吉土地公廟執行防竊巡邏勤務時，赫然發現廟內功德箱遭破壞且為剛遭竊跡象，並在附近搜尋發現1部普重機車，研判竊嫌仍在附近，隨即將該機車以鐵鏈鎖住防止竊嫌利用警方搜捕時趁機騎走。

村民對小偷竟敢在「太歲頭上動土」，感到相當氣憤，不管老的、女人家，全都加入圍捕小偷行列，騎著機車發動圍捕，終於在1處草叢中查獲邱姓竊嫌。

(中時 )