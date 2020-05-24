港版國安法引巨大爭議，香港政務司長張建宗今日在網誌中表明，特區政府全力支持港區國安法，並認為人大的做法合法合憲，既有必要性，亦有迫切性。

文中指出，港府全力支持全國人民代表大會從國家層面審議《有關建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定》。而該決議針對的4類行為分別為，分裂國家、顛覆政權、組織實施恐怖活動的行為，及外國和境外勢力干預香港特區事務的活動。

張建宗強調，該決議無損一國兩制架構，香港未來也將如過去23年一樣繼續維持「港人治港」，市民仍保有言論、新聞、集會、示威、遊行等自由，也可如常進行國際交流、學術交流和自由營商。他認為只要依法進行，依規辦事，不涉及《決定》針對的4類行為或活動，守法的市民和海外投資者無需擔心。

張建宗並提到過去1年，張建宗指，一些背離香港根本利益的人，蓄意嚴重觸碰「一國」原則的重要底線，有人甚至公然鼓吹「港獨」、「民主自決」，煽惑大量違法活動，並出現極端化、近乎恐怖主義的行徑，嚴重危害公共安全。有人肆意侮辱和焚燒國旗、污損國徽、衝擊中央駐港機構、攻擊中資企業，並乞求外國干預香港事務，甚至對香港實施制裁，更有人揚言要癱瘓特區政府。他認為這些激進主張和違法暴力行為令人極度憂慮，必須正視。情況若未能有效遏制，有可能提升到危害國家安全的層面。

(中時 )