就在外界讚嘆「飛人」喬丹在紀錄片「最後一舞」當中的偉大事蹟，前塞爾提克中鋒帕金斯卻在《ESPN》節目上狠狠痛批喬丹，因為帕金斯認為喬丹為了把自己塑造成為超級英雄形象，竟把自己前公牛隊友刻意描述為「壞人」或「毒蟲」！

「麥克喬丹在這部紀錄片裡面，打破每位球員的應有守則，像是他說到史考特布瑞爾每晚都泡在夜店，談到『眼鏡俠』葛蘭特時說其他球員吸毒，就只有喬丹自己不這麼做，」帕金斯說，「更重要的是，我認為『最後一舞』也傷害到了皮朋。」

「現在大家看待皮朋，就會認為他是很自私的人，」帕金斯說，「無論如何，這部紀錄片的目的就是歌頌喬丹到底有多偉大，這或許算是理所當然，但你不能踩在別人頭上去讚揚你有多偉大，因為你的偉大早已存在，無須靠紀錄片證明。」

目前不只帕金斯砲轟喬丹，不少喬丹昔日公牛隊友也都跳出來，對各自在紀錄片當中被刻畫的形象表達不滿，比如說葛蘭特最近就曾抨擊喬丹在紀錄片當中公開說謊與洩密，但「最後一舞」本來就是喬丹的紀錄片，只說喬丹好話也很正常。

(中時 )