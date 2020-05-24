對流旺盛！南投、屏東大雨特報 午後山區雨勢大 10:202020/05/24 中時電子報 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 對流旺盛！南投、屏東大雨特報 午後山區雨勢大。(氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到對流雲系發展旺盛影響，目前蘭嶼已有局部大雨發生，同時氣象局發布南投山區、恆春半島大雨特報，有局部大雨發生的機率，午後各地山區也有較大雨勢出現。 氣象局指出，今天鋒面位於巴士海峽，南部、東南部地區有局部雨或雷雨。明天(5/25)鋒面接近，中南部、馬祖有雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，澎湖、金門為晴時多雲。 周一變天 氣象局：梅雨再下4天 2地區雨最大 (中時電子報) #山區 #雷雨 #恆春半島 #午後 #雨勢 也許您會感興趣 推薦閱讀 雷雨胞逼近中 吳德榮：明起3天防致災劇烈天氣 07:232020/05/20 生活 雨彈襲南部 高雄3山區停班課 04:102020/05/22 社會新聞 狂風暴雨襲台 雨炸南高屏！20縣市豪、大雨特報 03:522020/05/22 生活 山區雨勢不斷 屏縣霧台鄉下午停班停課 12:222020/05/22 生活 雷雨胞排排站！氣象局：3縣市大雷雨特報 14:072020/05/22 生活 大雷雨狂炸屏東 高雄也升級超大豪雨特報 15:362020/05/22 生活 「有漩渦靠近中」 專家：晚上高雄雨只會更猛 20:222020/05/22 生活 車道變河道！里嶺大橋下駕駛遇暴雨驚險逃出 21:112020/05/22 生活 飼料車翻覆車身滅頂 駕駛驚險求救 21:282020/05/22 生活 總統：請農委會統計農損 22:562020/05/22 政治 生活熱門新聞 陳時中墾丁行這人旁邊黏緊緊 網友氣炸：他竟有臉來 - 生活 周一變天 氣象局：梅雨再下4天 2地區雨最大 - 生活 英德配國運如何？命理師6字洩天機 - 生活 陳時中墾丁「大進場」 這一幕讓網友全看傻 - 生活 陳時中墾丁「逛大街」第一道吃這個 老闆樂歪了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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