受到對流雲系發展旺盛影響，目前蘭嶼已有局部大雨發生，同時氣象局發布南投山區、恆春半島大雨特報，有局部大雨發生的機率，午後各地山區也有較大雨勢出現。

氣象局指出，今天鋒面位於巴士海峽，南部、東南部地區有局部雨或雷雨。明天(5/25)鋒面接近，中南部、馬祖有雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，澎湖、金門為晴時多雲。

(中時電子報)