台中市議員李天生參選民進黨台中市黨部主委，雖然是同額選舉，但是仍不敢掉以輕心，要努力爭取大家支持。（盧金足攝）

民進黨台中市黨部黨職選舉24日舉行，黨員一早就大排長龍踴躍投票。（盧金足攝）

民進黨黨員投票力挺，選出最新的民意，重組黨部組織結構。（盧金足攝）

民進黨台中市黨部黨職選舉24日登場，因應防疫，出現首次黨員投票，需戴口罩的場景； 參選主委的市議員李天生一早前往大里投票所投下選票，李天生雖為同額競選，仍不敢掉以輕心，努力爭取大家支持，即將身負重任，他強調，將以最新的民意重組黨部組織結構，協助黨部迎向下一階段的挑戰，目標為2022年民進黨在台中市重新拿回執政權，市議會席次拚過半。

台中市今日天氣晴朗，上午在大里區大和屋日本國際美食館的投票所，8時不到等候投票的民眾已大排長龍，李天生夫婦到場時，很多黨員熱情打招呼，李天生隨後也分別前往各區投票所拜票。下午去北屯區好運來餐廳關注選舉結果。

李天生說，黨員對民進黨充滿信心，希望大家踴躍前往投票，用具體行動展現團結進步，選出優秀人才，協助民進黨繼續努力向前，這次選舉將選出黨部主委、全國黨代表、市黨代表、執行委員及評議委員，將以最新的民意重組黨部組織結構，協助黨部迎向下一階段的挑戰。

民進黨台中市黨部指出，黨職改選24日分別於山、海、屯

、市區以及大甲等五個投票所選出主委1人、全國黨代表31人以及台中市黨代表及原住民代表共計76人；6月28日在市黨部舉行執行委員及評議委員改選，由134席台中市黨代表，選出台中市黨部執行委員16席、評議委員9席。

李天生呼籲黨員踴躍投票，選舉投票由上午8時至下午4時

，共設置5處投票所（山、海、屯、市區及大甲），請大家攜帶身分證、印章，並戴口罩，踴躍前往投票。

(中時 )