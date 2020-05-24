「老師，你不要再逼我學數學了，我真的學不好…」對於許多學生畏懼學習，彰化縣田中國小主任賴宗宏以神農嚐百草多年，不斷尋覓好的學習工具，「因材網」的出現終於解開了他的教學困境，田中國小現已全校推動自主學習，他也被教育部選為教育家典範人物。

賴宗宏察覺，有些孩子因為始終無法在學習上有好的表現，學習成了難以吞忍的苦藥，逐漸奪去孩子的笑容。以他所教的數學科來說，有的孩子因為過去某些基礎沒學好，硬著頭皮跟大家繼續往前學的結果，卻是愈學愈落後，學習上充滿了失敗感。

「沒有一個孩子想放棄自己，老師更不應該放棄孩子或輕看他們的難處。」賴宗宏花費許多心力進行補救教學，從基礎補救起，但是這種補救方法必須透過一對一診斷，循線找出癥結點，再一一突破，過程曠日廢時，老師辛苦，孩子也受罪。

所以一直以來，只要有好的學習工具，賴宗宏都會想辦法拿來給孩子用用看，就這樣神農嚐百草多年，一份從天上掉下來的禮物，終於解開了賴宗宏的教學困境。

4年前，教育部因計畫建置教師適性教學輔助平台—「因材網」，而委託位處偏鄉的田中國小進行教材研發，由數學領域召集人賴宗宏負責召集校內教師共同研究，他發現，這份強調適性學習、適性診斷的工具，可以真正幫助孩子找到學習弱點與補救路徑，達到因材施測、因材施教的目的。

在賴宗宏帶動下，田中國小結合運用科技輔助平台—「因材網」以發展自主學習，剛開始推動時，他必須時常借用其他班級的時間，進行教學實驗，「許多上過課的孩子會私下跑來問我：主任，你上的課好有趣喔，我們都好喜歡，什麼時候可以再來借課？」

不但學生喜歡，自主學習重視發表、互動學習、溝通與獨立思考能力等特色，在學生身上所展現的驚人成效，促使原本排斥新教學模式的老師，也決定加入發展行列。田中國小現已全校推動自主學習，這所偏鄉小校，正經歷得獎與肯定越來越多的甜美成果。

(中時 )