隨著美國股市反彈走高，台股回到萬點之上，投資者也開始躍躍欲試想前進股市，不過相對於高風險高報酬的賺價差，也有人選擇看似平穩的「存股」模式，但事實上，存股也不是這麼容易的事，光是標的選擇、心態調整，都有其學問，對此，有專業的網友MalnQ在批踢踢股版分享存股要注意的六大關鍵。

批踢踢股版是許多投資者獲取市場資訊的管道之一，當中也會有高手在此不吝嗇地分享自己的操作心得，日前有網友詢問價值型投資標的，也引起大家討論，網友MalnQ也分享存股必須留意的六大關鍵。

第一、心態健全，MalnQ認為，很多人一開始打著存股名號，但實際上後來跑去作價差，因此，一開始就得釐清你進場的目的為何。

第二、保留資金，基於第一點理由，MalnQ表示，可以將資金分散，一部分拿來存股，另一部分當你手癢或看到時機來臨時，就可以拿來做價差，他認為很多人之所以存股失敗，就是因為心裡想存股，但看到股價起起伏伏，卻難以控制自己的心，跑去作價差。

第三、研究基本數據，包括像是殖利率、現金與股票股利差異、歷年股利政策、進場時機、財報等，也有網友補充，更要注意公司的「成長性」與「體質」是否出現問題。舉例來說，若往年一家公司都維持良好的配息，但因為景氣循環導致今年表現不佳，明年股利政策可能就不如以往。因此，公司本身基本面也是必須考量的因素之一。

第四、研究產業，存股的目的就是買公司的未來性，若產業前景不佳，這個投資對資金就沒有加分。

第五、檢視報酬率，MalnQ指出，可以在兩三年檢視自己的投資報酬，若作價差優於存股，那你或許就比較適合價差操作，他認為可以藉此找到適合自己的投資方法，因為不管選擇怎樣的手段，目的都是讓資金成長。

第六、不必戀眷股市，MalnQ說到，如果在第五點時，發現自己在股市的報酬都不好，那麼就可以少放一點錢在股市，尋找別的管道，像是拚本業、房地產、副業等，因為投資應該靈活，而不是侷限自己。

(中時電子報)