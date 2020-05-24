KTV包廂很隱密，想做「愛做的事」沒人會發現？大錯特錯！嘉義1對男女，在KTV包廂內脫個精光，在沙發上上演「四腳獸大戰」，殊不知，路過民眾不但從包廂門透明玻璃觀賞活春宮，還錄下影片上傳網路分享。

日前有網友將一段44秒的「KTV四腳獸」片上傳臉書粉絲專頁「黑色豪門企業」，影片拍攝地是嘉義市一處KTV包廂，只見一對全身一絲不掛的男女，在包廂沙發上，以女下男上姿勢猛烈衝刺、頂撞，，而背景音樂是陳淑樺經典情歌「夢醒時分」。

這段影片迅速在網路瘋傳，網友紛紛留言：「太high了吧」、「要不要人幫忙推屁股？」、「去摩鐵不好嗎？」。事實上，包廂也算公共場所。

根據內政部警政署解釋，包廂是否屬公眾得出入之場所，須視包廂是否上鎖、行經包廂門外走道之人是否均可透視包廂內情形，遞送餐點、茶水之服務人員等旁人是否得隨意進出該包廂，足認已達不特定人或特定多數人得以共見共聞之「公然」狀況等情形而定，如其為不特定人或特定多數人得以自由進出，則可判定屬公眾得出入之場所。

所以，在包廂內嘿咻，不但得冒著被人看見的風險，更有觸法疑慮，如果想「盡性」，還是回家或花點錢開房吧。

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(中時電子報)