19日周二起中職例行賽都因雨順延，據球場氣象預報今晚台中的降雨機率只有10％，富邦悍將、中信兄弟之戰可望順利開打，雙方最強洋投索沙、米蘭達首次對決。

米蘭達本季6場先發有5場優質先發，戰績3勝1敗、自責分率2.08，表現相當優異。曾在4月24日對戰富邦先發6局被敲4安，送出6K、1保送，無失分拿下勝投。米蘭達對富邦右打者被打擊率不到1成（0.083）相當有壓制力。不過對左打者則有3成，其中林益全面對米蘭達最有心得，對戰打擊率高達5成。

索沙本季5場先發戰績1勝2敗，唯一的1勝就是4月14日對中信所拿下，主投7局僅被敲4安，送出5K、1保送，失掉1分自責分，是一場優質先發。不過5月初對統一獅、上周對樂天桃猿表現都不穩定，自責分率飆到6.83，位居排行榜第10名，與目前領先的米蘭達有一段差距。

索沙2012-18年在韓職待了7年，去年效力富邦悍將，開季後先發12場，戰績8勝2敗、自責分率僅1.56，又韓職球隊挖角，球季結果未獲續約而重返富邦，擁有一定的實力。

(中時 )