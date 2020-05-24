韓國瑜罷免案會過嗎？這或許是高雄人乃至台灣人近期最關心的政治話題，過去曾多次發文挺韓的網友，這次又有新見解。他提到，如今有一夥人不斷醜化、仇恨，藉這些伎倆，來謀取罷免後的利益，很多人問他，這樣下去罷免道會不會過？他坦言，「盡人事」「聽天命」，做好自己該做的，就是不愧於心。

潘姓網友22日有感而發在臉書發文表示，「凡是機關算盡，不如老天掐指一算」、「罷免是否能夠通過，沒人知道，也沒人敢打包票，儘管民進黨加碼一切罷韓作為，甚至讓高鐵半價優惠，送學生回高雄投票，綠色側翼、名嘴紛紛鼓噪，展開種種催票，還有一堆不利的民調出現…韓國餘被罷免似乎成為定局」。

「如今，有一夥人要推翻他下台，鼓噪、醜化、仇恨，無所不用其極的要拉下韓國瑜，看不懂一個把「登革熱搞到零病例、本土新冠狀病毒守住零病例、道路直平比照機場跑道、一次次挺過豪大雨、市區淹水滅頂景象不再、積水區域也能迅速退去…」。

該網友認為，「一年半的時間做到這個地步，在中央不給資源、前朝遺留負債千億下，誰能做出這樣的成績？」、「誰能在一片打壓、唱衰、出動網軍撲天蓋地圍剿下，兌現他的施政藍圖，光是這份勇氣、執著，足以讓人讓人動容。

潘姓網友還表示，此刻的韓國瑜，只能「盡人事」「聽天命」，心中期盼老天能還他公道，也將這段話送給那些罷韓團體：「凡事機關算盡，不過如老天掐指一算。」電影《功夫》包租婆也說︰「別再吵了！給條活路行不行？不要趕盡殺絕啊！」

他最後強調，「民進黨靠仇中贏得政權，整天搞政治惡鬥，不顧人民福址，遲早會被人民唾棄，以為整肅政敵，把韓打入地獄，從此一黨獨大，高枕無憂，那就大錯特錯，民意的大海嘯很快在下一次選舉反撲！」。該篇貼文並獲得2千多位網友按讚，近5百則留言，7百多次轉分享。

挺韓網友在臉書發文，評論高雄市長韓國瑜罷免案。(圖/翻攝自 臉書)

(中時電子報)