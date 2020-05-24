民進黨24日舉行全國黨代表暨縣市黨部主委改選，代表海派的民進黨高雄市黨部主委候選人趙天麟，上午9時30分到苓雅區投開票所進行投票，趙天麟此次最大的競爭對手高閔琳稍早也完成投票，趙天麟表示，「競爭會過去，進步會持續」，這場選舉並非惡鬥，是民主的示範。

此次選舉被視為是海派與菊系之爭，趙天麟表示，民進黨內確實有許多派系，但並非負面的代名詞，這是培育人才及黨政運作相當重要的平台，雖然各縣市友都有派系競爭，但「競爭會過去，進步會持續」，尤其高雄競爭更為激烈，但他與高閔琳並非惡鬥，而是民主示範，疫情期間，這場選舉也可以作為罷韓投票的優良模範。

趙天麟對於罷免成功後市長補選的人選已經心有所屬，趙天麟表示，目前總統蔡英文已經回任民進黨黨主席，若他順利當選黨部主委，罷免成功後，補選的人選將由中央黨部直接徵招，屆時他會向蔡英文大力推薦行政院副院長陳其邁，但還是得取決於陳的個人意願。

(中時 )