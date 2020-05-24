2018年九合一選舉，高雄市長韓國瑜的「三山造勢」相當成功，使韓一舉奪下高雄市長寶座！罷韓團體「WECARE」則在臉書表示，今晚將從旗山開始，舉辦「三山站出來」罷韓活動。對此，自由作家洛杉基對此則表示，只有兩句話來形容「罷韓四賤客」，「不要猴子不知屁股紅、馬不知臉長！」

罷韓團體「WECARE」昨發文指出，今（24日）晚上六點六分，將於旗山車站糖鐵故事館前路口舉行「六六六罷韓演習．三山站出來」活動，並標註「我們一起勇敢站出來讓大家666勇敢去投票」、「化解威脅的最好方式就是讓他失去威脅你的權力」、「爭取高雄人最後的一點人權站出來」。

對此，洛杉基在臉書直言，罷韓想複製「三山造勢」？有沒有搞錯？他說罷韓能夠動用數十萬民眾自費、自動自發前往三山，不需要派大型遊覽車、發便當，定點接送這些綠營民眾來撐場面？若要動用遊覽車、發便當，這些鉅額費用，是由誰支付？民進黨中央還是地方黨部？四賤客募到多少錢了，能否公布一下收支帳目？

洛杉基表示，如果2018年陳其邁高雄造勢不成功，輸給了韓國瑜，難道這次罷韓四賤客會比陳其邁還有號召力嗎？如果有，Wecare發起人尹立直接代表民進黨參選市長選舉，不是比陳其邁更有當選希望？他看完後只有兩句話來形容「罷韓四賤客」，包括Wecare高雄發起人尹立、罷韓提案法定領銜人陳冠榮醫師、公民割草行動發言人李醫師Leo以及台灣基進黨新聞輿情部副主任張博洋，「不要猴子不知屁股紅、馬不知臉長！」

(中時電子報)