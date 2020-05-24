港星鍾欣潼（阿嬌）與「醫界王陽明」賴弘國目前已分居、準備進入離婚階段，積極展開新生活的賴弘國，樂於在IG曬照，而賴弘國日前硬起來護阿嬌被評不雅照風波後，近日則湧入不少網友勸他別再回應阿嬌的往事了，而賴弘國喊「收到」後，他也把過去的留言全刪了。

賴弘國與鍾欣潼14個月的短命婚，恐將走向終點。（圖／本報系資料照片）

賴弘國與鍾欣潼14個月的短命婚恐將走向終點，賴弘國刪了阿嬌「不愛我」分手信和兩人合照後，賴弘國近來也積極回應網上對他的留言，日前就有網友重提阿嬌2008年轟動一時的不雅照風波，對此，賴弘國則硬起來回擊：「你有沒有公德心呢？不是她的問題耶，你是不是生病了，可以幫你看喔」。

賴弘國回應網友全文。（圖／取材自賴弘國Instagram）

賴弘國護阿嬌舉動引發熱議，但有網友勸賴弘國別再回復阿嬌的過往了「給彼此都留些體面吧」，賴弘國回覆「收到」後，他也把過去談到阿嬌不雅照風波過往的留言全刪了。不過也有人酸賴弘國居心何在「借著上位嗎？阿嬌什麼都不說，你呢？」賴弘國則回嗆：「你不來留我會需要回應嗎」至於提告廣告小妹的進度，賴弘國則表示：「已遞狀，北檢偵辦中」。

(中時電子報)