女女戀5年之癢《不只是閨蜜》描述兩名成功女性超乎閨蜜的雅痞愛情。（海鵬提供）

日本影后桃井薰演出《春風捎來的問候》勇奪柏林影展觀眾票選獎等3項大獎。（海鵬提供）

愛情是永恆的課題。台中市「中山73影視藝文空間」將於下月起推出「戀愛中的女人」主題影展，希望隨著疫情趨緩、浪漫六月來臨，藉由愛情電影打開觀眾心房，不論已婚、未婚、想婚、不婚的人，都能透過電影更珍視、堅定自己，並發現改變人生的新契機。

這6部影片來自法國、德國、以色列、比利時、義大利及日本，分別探討當愛情遇上信仰、性向、歷史、傷痕、虛幻與生命議題時的衝擊，不僅題材包羅萬象，演出陣容更驚人地包括了《燃燒女子的畫像》法國影后阿黛兒艾奈爾、德國影帝拉斯艾丁格，以及日本影后桃井薰等3位影帝與7位影后。

這六部來自不同國家的電影，除義大利《不只是閨蜜》描述兩名成功女性超乎閨蜜的雅痞愛情；其他還有以色列電影《我就是要結婚！》，敘述慘遭甩婚、卻堅信自己能在30天內找到真愛的女孩故事，大破以國票房紀錄；法德合作的《昨日盛開的花朵》，則帶出被歷史恩怨影響的現代苦戀，曾奪下東京影展最佳影片大獎。

德日合拍、在柏林影展獲獎的《春風捎來的問候》，敘述一個逃避婚姻的德國女子，意外在核災後的日本找到重生的力量；而在比利時奇幻影展登場的《觸不到的愛戀》中的盲女與隱形人之戀，更轟動整個布魯塞爾奇幻影展、現場一票難求，更有趣的是，德國賣座愛情片《真愛LINE著你》藉由一則則深情簡訊，除讓一對寂寞男女重燃愛情渴望，更將柏林圍牆、柏林電視塔、亞歷山大廣場、施普雷河遊船，以及擁有3百多年歷史的腓特烈橋等柏林熱門約會景點全都賞遍。

《情遇那不勒斯》橫掃義大利金像獎11項大獎提名為呼應「戀愛中的女人」影展主題，「中山73」6月更邀請名影評人聞天祥專題講座「從《外慾》開始：義大利導演佛森歐茲派特（Ferzan Ozpetek）」，一口氣向觀眾介紹他3部撩愛極品《外慾》、《亮演人生》以及《情遇那不勒斯》。佛森歐茲派特堪稱全球最具才氣的同志導演之一，他自第一部電影《男慾天堂》入選坎城影展，即受到國際影壇熱烈推崇，作品卻從不限於同志題材，從影20年執導12部劇情長片，產量驚人。

佛森歐茲派特之於同志與女性的關注、以及對愛情的捕捉，總能以最引人入勝的手法揉合所有議題，讓觀眾看電影也能獲得啟發。這次「導演專題」放映的《外慾》即為他2004年的風光大作，不僅全球賣座，獲獎更不計其數。歐茲派特在《外慾》中，將男女主角之間的愛慕與慾望，發揮到淋漓盡致的境界，更在奇幻手法中，讓曖昧同志情若隱若現，戲劇張力再登高峰。

另兩部電影《亮演人生》及《情遇那不勒斯》，除在義大利創下票房佳績，後者更橫掃義大利金像獎11項大獎提名，佛森歐茲派特今年的新片《命運女神》，描述一對男同志意外收養友人小孩的感人故事，日前勇奪義大利奧斯卡最佳女主角及最佳歌曲大獎，將於秋天在台上映。

「中山73影視藝文空間」6月並將搶先戲院一步，率先放映橫掃德國2億票房的公路喜劇《金魚俱樂部》，以及去年在坎城獲獎的感人親情片《被遺忘的人生》等兩部院線新片。《金魚俱樂部》由《噢！柏林男孩》德國影帝湯姆希林主演，描述一名身障的投顧經理，異想天開要將他在瑞士銀行的「海角7億」，在神不知鬼不覺下、安全穿越瑞士和德國的邊境，該片繼《逆轉人生》、《小太陽的願望》後再度造成瘋迷，被德國《漢堡早報》譽為「近年最佳喜劇電影」。

《被遺忘的人生》則邀請「巴西最偉大女星」《中央車站》柏林影后費娜達蒙蒂妮蘿復出參與，片中一對姊妹花渴望重逢，人生卻總擦身而過，電影在坎城首映時感動全場，觀眾哭成一團，最後勇奪坎城影展「一種注目」最佳影片大獎，國際媒體《銀幕》還提醒影迷「最好要準備手帕」。詳細資訊可網路搜尋關鍵字「中山73」洽詢。

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