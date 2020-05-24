台中市研考會與行政院數位政務委員唐鳳視訊會談，尋求數位治理的最大可能。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

新冠肺炎疫情剛暴發時，口罩一罩難求，行政院數位政務委員唐鳳協助政府防疫，成功研發「口罩地圖」，優異表現也被外媒封為「台灣防疫IT大功臣」，唐鳳不吝分享數位治理經驗，與台中市府研考會視訊會談時強調，決策者要能成為第一線測試者、了解使用者的情境，才能具體掌握計畫需要解決的問題。

人氣攀升，受國際矚目的唐鳳，特別與台中市府舉行視訊會談，研考會主委吳皇昇表示，市長盧秀燕的政策藍圖，因應數位資訊整合趨勢，市府從「數位民主」、「數位服務」及「數位行政」三大面向建構數位政策，未來組織面預計有數位治理局及跨組織機制整合各機關的數位資訊。

此外，也在水湳經貿園區建造「台灣智慧營運塔」，打造智慧營運中心及新創培育的場域，希望藉由唐鳳在中央政府的數位建構及執行等豐富經驗，為市府未來規畫方向提供建言。

唐鳳說，城市數位治理應考量使用者及相關利害關係人的需求，他以「口罩實名制」為例，為確保廣大國民都可以使用，優先選擇透過各藥局領口罩，由第一線藥師回饋民眾需求，每周滾動式調整服務流程及系統資訊，如口罩地圖希望標示販售時間，及系統更新時間與現況落差等情況，都是回饋後修改的項目。

他強調，城市數位治理不僅是提升公務人員的數位應用能力，更須強化「服務設計」的能力培養，善用民間力量協助數位政策執行，以民生公共物聯網的空氣盒子為例，有別於以往由政府主導開發建置服務，可轉而鼓勵民間開發解決方案，以獎勵替代補助。

吳皇昇表示，此舉可適時提供決策正當性並開發更多種數位應用的可能。

唐鳳也針對組織面建言，從培養文化及職能培力兩面向著手，決策者要能夠成為第一線測試者、了解使用者的情境，才能具體掌握計畫需要解決的問題，並藉由跨領域編組，保持人才調度的彈性，讓各機關人員能提出實際業務執行的觀點與需求，同時可以邀請外部專家成員加入，為組織帶進新價值。

他也提供社會創新實驗中心經驗，由公部門提供免費場域與基礎設施供新創團隊進駐，並建議可參考聯合國17項永續發展目標作為新創解題情境，連結政策也為城市永續帶來新的解決方案，未來若有一定成果，可以專案輔導加入新創採購名單，鼓勵新創培育及永續，整個過程也應公開透明以促進共享。

吳皇昇指出，與唐鳳會談吸收許多寶貴經驗與建議，將參酌納入數位政策的研訂，對台中未來的數位發展有相當的概念幫助，未來除了硬體建設如台灣智慧營運塔的建置，軟體面也將橫向整合政府內各單位的資訊，推動數位市民平台，以市民需求的角度來提供更便捷、更友善的數位服務。

台中市府正推行第二期的場域驗證計畫，希望藉由公私協力的合作參與，推廣更多符合市民需求的智慧應用，讓新創數位產業有更多培育成長機會，帶動台中經濟產值成長與數位治理發展。

(中時 )