彩虹平權大平台期待推動包括「共同收養」、「人工生殖」、「跨國同婚」等平權修法，並研議保障同志社群的「平等法」。（彩虹平權大平台提供／林良齊台北傳真）

彩虹平權大平台期待推動包括「共同收養」、「人工生殖」、「跨國同婚」等平權修法，並研議保障同志社群的「平等法」。（彩虹平權大平台提供／林良齊台北傳真）

日前彩虹平權大平台日前公布民調顯示，雖然同婚專法通過近一年，但仍有近3成民眾具有難接受同志，而這群對同志議題較為保守的族群，集中在 35 歲以上、沒有受過性別平等教育的一代，在偏鄉、和原住民部落更是嚴重，彩虹平權大平台期待推動包括「共同收養」、「人工生殖」、「跨國同婚」等平權修法，並研議保障同志社群的「平等法」。

彩虹平權大平台指出，雖然同婚已通過，同志跟異性戀婚姻權益仍有落差。彩虹平權大平台將持續投入法律改革，推動如「共同收養」、「人工生殖」、「跨國同婚」等平權修法，另外，目前若不是針對個人、不是職場或學校發生的歧視同志言論或行為，就沒有法律的保障，未來將邀集其他性平團體或人權法專家，研議保障同志社群的「平等法」，共同組成「民間平等法草案推動聯盟」。

彩虹平權大平台表示，將擴大並深化與同志友善立委及其幕僚的交流，彩虹平權大平台每年會增加一個縣市的性平友善議員連線；也會鼓勵同志參政，提升同志民選政治人物的比例，以制定更多對同志更友善的法律和政策。

彩虹平權大平台說，將透過「彩虹公民行動」走出街頭與民眾進行質化訪談，並推出「同志在台灣－社會態度調查報告」，讓大眾對於同志的看法與態度有較為清楚的認識；並與日本、南韓、香港、泰國、越南等國的同志組織分享、交流，計畫在 2021年，成立屬於亞洲的婚姻平權連線組織。此外，彩虹平權大平台也計畫在 2021 年舉辦國際研討會，並協助培訓其他國家的同志組織為平權努力。

彩虹平權大平台於今日在募資平台上發起「看見彩虹好日｜不再恐同集資計畫」，針對法案推動、政治倡議與培力、社會研究與教育、亞洲平權連線等領域發起 4大行動目標，希望未來3 年可以在各領域創造友善同志的環境。

(中時 )