位於國境之南的恆春基督教醫院，長期為弱勢長者提供服務，包括居家醫療、送餐、居家安寧等。然而近期受疫情影響，經營陷入困難，尚缺5000萬元才能蓋好新大樓，院長陳志成帶頭減薪1成，希望衛福部多幫忙，協助醫院渡過難關。

記者去年曾實際走訪恆春基督教醫院，面對經濟拮据的患者，醫院總會為他們連結資源。曾有一名偏鄉中風個案，家中的經濟全仰賴外地的哥哥，歷經醫護人員的照顧後功能逐漸好轉。在一些貧窮的地方，有些病患的房子連屋頂都沒有，靠著每週的送餐度日。有些人癌症發現的太晚，臨終之際拒絕醫護關心，但最終仍藉著醫院的愛心，打開心房，得以安然走完人生最後一哩路。

疫情期間最忙碌的莫過於第一線醫護人員，但而恆春基督教醫院因經營陷入困難，只能從自家醫師開始減薪。陳志成說，恆基有300多位員工，背後有300個家庭，經董事們的指導，他決定帶頭減薪，自己先減薪1成，其他醫師也一樣。

目前恆春基督教醫院正忙於蓋醫院的新大樓，尚缺5000萬資金。陳志成表示，希望各界多加協助，也盼衛福部幫幫忙，協助醫院渡過難關。

(中時 )