金喜愛演出女主角池善雨，成功入圍今年百想藝術大賞視后。 （YG ENTERTAINMENT提供）

韓星金喜愛演出夯劇《夫婦的世界》，在劇中遭到腥夫背叛，由愛生恨進而展開報復，情慾炸裂、情感全心投入角色的演技獲百想藝術大賞視后入圍肯定，她日前接受台灣媒體採訪時透露，其實剛接演女主角池善雨的時候，因很難想像角色的經歷，要如何詮釋連自己都感到害怕。

「拍著拍著，對池善雨的憐憫之情以及想要替她加油的那份心情越來越大，所以變得更加投入了。」金喜愛笑說，這位有著強烈「復仇化身」模樣的妻子，另一面也是個溫暖的媽媽，擔任醫生工作也相當認真，形容角色是個做很多事的人物。

該劇收視率超高，打破韓國有線電視收視紀錄，劇中演員金永敏連去餐廳吃飯都被店員訓話，對此，金喜愛表示自己沒有直接遇到這樣的小插曲，甚至到現在也沒有對於這部戲人氣暴增的實感，「我的戲分比較多，大部分時間都是在拍攝現場度過，因為需要調整情緒，因此就安靜的待機，然後去拍攝現場。而且怕會帶來什麼影響，儘可能的都待在家裡。」

雖然沒有爆紅實感，但金喜愛還是有看到網友的即時反應，「這麼火熱覺得很神奇、很開心，也接收到了能量。」她說為了試著理解池善雨，並與池善雨產生共鳴的過程中，自己也感染了孤單的氛圍，託這些對自己傳達滿滿愛意觀眾的福，好像就變得沒這麼孤單了，下戲後，她也送祝福給池善雨：「這段時間熾熱地愛過恨過，真的辛苦了，希望現在開始不要再難過！」

至於日前順利入選百想藝術大賞視后，將和孫藝真、IU、孔曉振、金惠秀等女星競逐，金喜愛笑說：「是在拍攝時聽到消息的，不曉得會不會獲獎，都是受到大眾喜愛的作品，能夠和許多演員們一同參加這個慶典，很期待也很高興。」

提到該劇在台灣也大受歡迎，於愛奇藝台灣站累積達1500萬觀看流量，金喜愛表示：「再次感謝所有喜愛並守護、收看《夫婦的世界》的觀眾，我會再次帶著好的作品來與大家見面，到那時之前希望大家都健康。」同時她透露希望未來有機會能跟台灣演員合作，一起拍部優秀的作品。

(中時 )