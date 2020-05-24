娛樂圈的八卦新聞常來得又急又快，有時常讓人追不上最新進度，不知道今天午餐或下午茶要跟家人同事聊什麼新聞嗎？中時電子報娛樂天天為您整理最新最熱的TOP4新聞！被封為「北一女神」的蔡瑞雪曬抖音影片，雪白豪乳狂搖畫面震撼全網，而被封為「小惡魔」的完美女神石原里美，竟然被目擊真實模樣宛若普通大媽？中時電子報娛樂為您追下去～

23歲「北一女神」蔡瑞雪（Snowbaby）2017年參加韓國選秀節目《偶像學校》人氣急升，返台後更從演藝圈出道，演出包括電影《陪你很久很久》等作品。然而她近日再次登上PTT表特版(Beauty)，緊身白T蹦雪乳的好身材，令網友驚訝「瑞雪什麼時候變那麼大的」！

日本國民女神石原里美(石原聰美)外型亮眼又擁有小惡魔般的氣質，2018年更憑著主演電視劇《UNNATURAL》演技受到肯定，獲得多項女演員獎。一舉一動皆受到外界矚目的她，日前就被狗仔直擊到私下素顏沒打扮、最真實的一面，令日本網友直呼根本是普通大媽！

玉女歌手方季惟1988年出道，以清新健康形象迅速走紅，更多次入選當年國軍的「軍中情人」，不過出道至今幾乎沒有緋聞，也讓外界好奇她的感情狀況，對此她上節目透露，過去都在在為父母而活，如今不想再把自己奉獻給下個家庭。

歌手卓依婷34年前小小年紀正走紅歌壇時，搭上當年台灣伴唱帶熱潮，翻唱過600首以上歌曲，被稱「伴唱小天后」；她到大陸發展，大量推出春假賀歲唱片作品，有「賀歲公主」稱號。19歲時她突然人間蒸發，還被傳烏龍死訊，甚傳雙胞胎妹妹代替她活動，讓卓依婷不得不在社群發文：「我沒死...還有好多事想做，我一直都在。」她與圈外人婚後以家庭為重，偶爾開唱，她說已看開人生起伏，「而唱歌是一輩子的事」。再給自己一次機會 1925專線（24小時）

(中時電子報)