冒雨了解漁撈工作，陳時中：非常好的生態旅遊。林周義攝

為推動國旅，陳時中今冒雨前往風吹砂參訪撈魚苗產業。林周義攝

為推動國旅，陳時中今冒雨前往風吹砂參訪撈魚苗產業，在當地人員的示範下，了解過去的漁撈工作。他表示，今天來到這裡，可以體驗過去生活的困難，是個相當好的生態旅遊，非常有意義。

陳時中今在鵝鑾鼻日照中心時指出，目前觀光旅遊以國旅為主，若需開放國外觀光客來訪，還要再等等，現在先把國旅做好，未來疫情更穩定就能開放。

在風吹砂時，陳時中表示，可以藉由漁撈工作，體驗到過去的生活困難，魚肉得來不易，非常有意義。這也是他第一次前往風吹砂，是非常好的生態旅遊。

(中時 )