冒雨了解漁撈工作 陳時中：非常好的生態旅遊 11:132020/05/24 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳時中前往風吹砂了解漁撈產業。林周義攝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 冒雨了解漁撈工作，陳時中：非常好的生態旅遊。林周義攝 為推動國旅，陳時中今冒雨前往風吹砂參訪撈魚苗產業。林周義攝 為推動國旅，陳時中今冒雨前往風吹砂參訪撈魚苗產業，在當地人員的示範下，了解過去的漁撈工作。他表示，今天來到這裡，可以體驗過去生活的困難，是個相當好的生態旅遊，非常有意義。 陳時中今在鵝鑾鼻日照中心時指出，目前觀光旅遊以國旅為主，若需開放國外觀光客來訪，還要再等等，現在先把國旅做好，未來疫情更穩定就能開放。 在風吹砂時，陳時中表示，可以藉由漁撈工作，體驗到過去的生活困難，魚肉得來不易，非常有意義。這也是他第一次前往風吹砂，是非常好的生態旅遊。 (中時 ) #陳時中 #漁撈 #生態旅遊 #國旅 #風吹砂 也許您會感興趣 推薦閱讀 「本是同根生」下一句？陳時中妙回 謝金河大讚：十分高境界 07:542020/05/20 政治 陳時中逢韓必反 徒留話柄 04:102020/05/22 生活新聞 花蓮搶攻國旅 媒合會今登場 04:102020/05/22 地方新聞 社論／請陳時中走下神壇 04:102020/05/22 時論廣場 地方紓困金不足 陳時中：中央會努力 16:042020/05/22 生活 總統提健康防疫安全網 陳時中：前後端的照料都能兼顧 13:312020/05/23 生活 陳時中墾丁「大進場」 這一幕讓網友全看傻 20:392020/05/23 生活 陳時中墾丁「逛大街」第一道吃這個 老闆樂歪了 22:262020/05/23 生活 陳時中花襯衫現身 穿上木屐拚國旅 22:372020/05/23 生活 陳時中訪全台最南日照中心 縣長致贈特製月琴 09:512020/05/24 生活 生活熱門新聞 陳時中墾丁行這人旁邊黏緊緊 網友氣炸：他竟有臉來 - 生活 周一變天 氣象局：梅雨再下4天 2地區雨最大 - 生活 英德配國運如何？命理師6字洩天機 - 生活 陳時中墾丁「大進場」 這一幕讓網友全看傻 - 生活 陳時中墾丁「逛大街」第一道吃這個 老闆樂歪了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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