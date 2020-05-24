喬丹紀錄片「最後一舞」播完10集之後，大部分人都給予正面評價，卻也有不少負面批評聲浪傳出，不過喬丹女兒傑絲敏日前受訪表示，喬丹從不關注社群媒體上面的任何批評，「包含那些新出的表情圖案或動畫，他不在乎，也不關心！」

「我們全家人都很開心看到紀錄片如此成功，很開心看到那麼多的運動員、球迷，甚至新的粉絲都參與進來，」傑絲敏表示，「儘管因為疫情影響，我們全家人沒有聚集在一起觀看，而是分開來各自觀看，但我們刻意開了聊天群組。」

傑絲敏也分享喬丹當前對於自己紀錄片的看法，「我父親始終做著自己，不管出現任何影響，我父親始終保持真實的自我，也始終忠於自己，他也一直告訴我們必須這麼做，你的力量是因為你是誰而強大，這是無論如何都沒辦法帶走的。」

甚至提到為何「最後一舞」沒有採訪自己母親，也就是喬丹前妻華妮塔，傑絲敏這次給了不同的說法，「紀錄片的重點在於球隊，儘管我父親是個主要焦點，但這仍關於球隊，以及他們那個團隊最後一程的紀錄片，我母親沒出現也算正常。」

(中時 )