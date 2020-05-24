《生活有夠歡》本週捕獲野生素顏歡歡

前主播何庭歡在高雄市長韓國瑜競選總統期間，擔任競選辦公室發言人，受到各界矚目。日前她PO出一張兩年前舊照，沒想到卻被質疑修圖，她回應表示「那時候比較瘦」，於是發問是否要開啟減肥之路？近日何庭歡PO出新影片，素顏模樣遭捕獲，網友驚訝表示，素顏超級美！

何庭歡在臉書PO出兩年前的「米老鼠歡」舊照，卻被說「臉拉長了不好看」，她解釋是因當時比較瘦，真的沒修圖，坦言「最近也確實飲食上不知節制，看歡天天po美食動態嘛災（也知道），幾個月就重了好幾斤，連小編都看不下去！」

21日何庭歡在YouTube頻道上架最新影片，遭野生捕獲素顏的模樣，網友驚呼表示，「自然就是美」、「素顏不是美是超级美」、「美人素顏也美！」「素顏歡歡也很美」、「素顏更美」。

影片中何庭歡進行大改造，不僅剪頭髮、化妝，還到夜市挑選衣服，青春海洋風、時尚OL、波西米亞少女、慵懶隨性風，換了幾種不同裝扮，最後終於改造完成準備大啖美食，但卻被小編阻止，也讓何庭歡大嘆減肥路迢迢啊！

(中時電子報)