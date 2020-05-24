林俐期盼世代交替。（楊漢聲攝）

民進黨全國黨代表、縣市黨部主委24日改選，台東縣黨部主委選舉由現任立委劉櫂豪對決現任黨部主委李翠峯女兒林俐，一早8點不到就有黨員在投票所排隊，劉櫂豪及林俐都在場外向投票民眾致意，投票氣氛有些許緊繃。

這次民進黨黨部主委選舉相當激烈，因為擁有投票權的黨員僅927人，每張票都相當重要，劉櫂豪及林俐2人都不敢大意，一大早兩陣營就在投票所前擺攤，壁壘分明。

劉櫂豪表示，世代交替應該建立在經驗傳承，希望擔任主委的人選應該經過社會歷練，如果他當選主委，會極力栽培各世代及每個年齡階層的人，絕對不會將縣黨部的資源視為個人財產，將縣黨部正常化。

「只當1屆」劉櫂豪強調，原本參選主任委員沒有在計畫之中，但很多黨員看見黨部亂象感到憂心，基於民進黨員的責任無法置身度外才絕對參選，要重造黨部後在交給民進黨優秀的中生代黨員。

對手林俐則表示，台東縣年輕人較少參與政治，她希望做到世代交替，讓台東民進黨有更好的發展，讓年輕人從政意願提高。

林俐強調，或許有些人會誤會她太年輕資歷不足，但其實她從小跟在父母身邊，大大小小的選戰都經歷過，也真正了解應該要做些甚麼，如果她當選，希望她能擔任年輕人後盾，大家對於台東有任何意見都能來黨部做交流，讓台東能更好。

(中時 )