何博文說，未來盼吸引更多年輕黨員、年輕人認同，讓青壯世代扎根基層，民進黨在新北市能重返執政。（許哲瑗攝）

何博文上午前往投票。（許哲瑗攝）

民眾量測額溫後入場。（許哲瑗攝）

民進黨縣市黨部主委改選今登場，新北市僅市議員何博文1人同額參選，何博文上午10時許至板橋投開票所投票；談及2022選戰佈局，他說，未來盼吸引更多年輕黨員、年輕人認同，讓青壯世代扎根基層，民進黨在新北市能重返執政。

揮別連日大雨，新北市今天氣晴朗，板橋投票所上午8時許已有大批民眾排隊等候，民眾須佩戴口罩才可入場，護理人員也在入口逐一量測額溫，加強防疫措施。

何博文表示，謝謝黨內同志協助、幫忙，新北市在主委選舉展現團結氣氛，他接棒主委一職，也象徵青壯世代的接班，未來會在原有的基礎下，提升黨務效能，為台灣、為新北市做更多事情，相信民進黨在未來每場選舉中，只要延續原有的基礎，對固守台灣的民主，都有更正面的幫忙。

何博文指出，未來在文宣、網路以及不同世代的接觸，也會舉辦各種不同活動，讓黨務系統更活絡，展現新氣象。

至於2022是否有更多年輕人投入選戰？何博文說，他會積極物色各方面有興趣的人選，議員席次也會因應當時的情況，做出最適當的評估。

何博文在板橋投完票後，逐一前往新北市10個投開票所，關心各區投票狀況；預計今下午4點開票。

(中時 )