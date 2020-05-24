新冠病毒肆虐全球，多個國家發布居家令，民眾宅在家卻也展現了多種創意活動，網路上瘋傳不同國家民眾居家創意影片，例如陽台音樂會、兩棟頂樓互打網球、舞蹈接龍、變裝秀等。如果你經常宅在家，不妨仿效，嘗試多種活動，可保持大腦敏銳度！

根據2020年2月發表於《老年醫學期刊：心理科學和社會科學》的研究指出，參加各種不同活動的人與沒有參加活動者相比，擁有更好的認知能力，保護我們因老化而減損的認知能力。

該研究由美國佛羅里達大學者進行，研究對象為34～84歲成年人共732名，研究者連續八天詢問受訪者是否參與以下任何一種活動，包括花時間和孩子相處、從事有酬勞的工作、休閒活動、雜務、正式的志願服務、運動及提供給他人非正式的幫助，並為受訪者在活動的多樣性及持續性上評分，十年後再次詢問相同問題；研究前後也以「簡要成人認知測試」評估參與者的認知功能。

結果發現，從事最多種活動者其認知功能得分最高，研究期間增加最多種類型活動者，認知得分高於維持或減少活動類型的人；且所有年齡層中均表現出多樣化活動與更好的認知表現之間的相關性。

臺北榮總精神部老年精神科主任蔡佳芬說明，近年的研究，多半支持活動要多元化安排，每種不同的內容或活動，可幫助刺激運用到不同的腦功能。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨則表示，無論因為什麼原因比以往更多時間待在家裡，建議可從以下3點著手：第一、檢視可應用的空間；第二、想想要做什麼活動；第三、和誰一起做，並依空間不同做不同的活動安排。

此外，葉雅馨建議，不只自己單獨做，開啟視訊選擇與你熟悉或想要見面的朋友，也鼓勵對方和自己做運動；做簡單的料理，也是很好的選擇。

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(中時電子報)