日前台北市議員邱威傑(呱吉)在臉書上PO了一段影片，內容是預測罷韓投票結果。雖然他未公開說明立場，卻仍強行「被站隊」，還遭網友攻擊。呱吉則回應，他關心的是台北市的市政，不是挺韓罷韓。

對於網友質疑他不挺罷韓，呱吉昨晚在臉書上做出回應，他始終認為作為一個台北市議員，關心台北市議題才是他的責任。所以儘管他受邀多次，但他未出席任何公開的罷韓活動。同時他也表示，他有許多高雄的朋友都支持罷韓，這讓他很難置身事外，但出於潔癖，他不想有大動作。並指出，他有受邀出席這週在台北火車站發黃絲帶的罷韓活動，但他也沒去。呱吉坦言，他覺得韓國瑜被罷免的可能性不高，只是覺得要對身邊的人有所回應，而這也讓他很煎熬。所以最後他想到的辦法，是拍個廢片表明心跡。

文末，呱吉為了證明台北市政優先於罷韓議題，在臉書上向大家拜託，作為台北市議員，他最需要的是請台北市民上台北市iVoting網站投票，支持他限制與管理政治廣告物的提案。並強調他更需要獲得同意票。

(中時電子報)