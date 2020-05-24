新北市泰山區中港南路某紙製品鐵皮工廠今（24日）凌晨1時許發生火警，由，於屋內堆放大量易燃物品、火勢燃燒猛烈，消防人員耗時近2小時將火勢撲滅，由於控制得宜避免火勢延燒，一旁的重機專賣店倉庫未被波及，市價近億元的名貴超跑及重機輪胎得以保住，詳細起火原因待進一步釐清。
據悉，市泰山區中港南路某鐵皮工廠凌晨1時35分傳出火警，消防局獲報出動3大隊、2中隊、16分隊及47輛車輛共154名消防人員前往搶救，由於屋內堆放大量易燃物品，耗時近2小時將火勢撲滅，未有人員傷亡。
由於消防人員持續射水搶救，火勢未延燒到隔壁鐵皮倉庫，隔壁倉庫為知名大型重機專賣店的倉庫，倉庫內除了堆放大量重型機車輪胎外，尚有黃姓老闆擁有的法拉利、賓利、保時捷、瑪莎拉蒂等名貴跑車，倉庫內市值粗估近億元。
新北市消防局第二救災救護大隊副大隊長林世明表示，獲報後立即在工廠四周布置水線避免火勢延燒，另外，同時也出動雲梯車射水降溫，及時將火勢控制住。
(中時 )
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