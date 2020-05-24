陽明山菁山路登山步道 樹林間驚見男屍 11:322020/05/24 中時電子報 張達智 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 24日上午，陽明山菁山路內登山步道驚見男屍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天（24日）上午，有民眾在台北市陽明山菁山路一處登山步道，發現一名男子吊掛在樹林上，立即報警。警方獲報前往調查並封鎖現場，發現死者年約60多歲，初步認定是輕生，但確切身分及事件詳細情況，仍有待進一步調查釐清。 ★中時電子報關心您：再給自己一次機會 自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務 生命線：1995 張老師專線：1980 (中時電子報) #陽明山 #登山步道 #樹林 #菁山路 #輕生 #警方 #調查 #台北市 #步道 #民眾 也許您會感興趣 推薦閱讀 工程師來台中修機械車輛沒電 暖警即刻救援助返家 09:422020/05/20 社會 《傳產》雙北網路來電熱區 文山、北投、板橋榜上有名 11:592020/05/20 財經 信義區哪裡最落後？這兩條街遭狂點名：治安超可怕 23:492020/05/20 生活 68％經理人 認同美股熊市反彈 04:102020/05/21 全球財經 磐岠建設打造政大藝術家 動工興建 04:102020/05/22 產業特刊 直擊》男欠1萬元遭擄走痛毆 員警現場鳴槍逮人 11:052020/05/22 社會 助企業貨賣全球 北市成立跨境電商服務中心 15:532020/05/22 財經 城市裡的步道秘境 龜山步道 16:052020/05/22 日常 男星陽明山遭汽車撞飛 下巴滑地慘挨5針 17:142020/05/23 娛樂 社會熱門新聞 陳時中墾丁消失2小時 神秘黑鮪魚大餐行程曝光 - 社會 KTV活春宮！男女躺沙發「四腳交纏」 44秒影片瘋傳 - 社會 妹子白背心透光！路人羞見「20元硬幣」影子 - 社會 陽明山菁山路登山步道 樹林間驚見男屍 - 社會 乘客拒付錢！吐口水嗆我有肺炎 司機染病身亡 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。