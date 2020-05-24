今天（24日）上午，有民眾在台北市陽明山菁山路一處登山步道，發現一名男子吊掛在樹林上，立即報警。警方獲報前往調查並封鎖現場，發現死者年約60多歲，初步認定是輕生，但確切身分及事件詳細情況，仍有待進一步調查釐清。

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