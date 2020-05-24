◎許世賢斜槓人生 博物館報你知

2020嘉義市國際博物館日系列活動，16日由市長黃敏惠啟動，以「博物館說在地事」為主題，嘉義媽祖婆許世賢的斜槓人生為主故事，串聯全市6座博物館及地方文化館，展出在地人、事、物，用全視角了解嘉義的風物人情。

◎松山療養所開放 化身藝文空間

南港區的「松山療養所所長宿舍」，歷經4年解決產權爭議和修復，以OT模式委外招標，最後由「新視紀整合行銷傳播」團隊得標，為南港區打造一座藝文空間，18日起重新對外開放，並以藝文療癒空間「靜心苑」營造養生、藝文等休閒空間。

◎早安博物館 十三行推星兒藝術活動

十三行博物館14日起推出專屬自閉兒的「早安博物館」系列活動，每月第一個星期日將提早1小時開館，提供專屬參觀時段與導覽內容，6月起更提供口腔保健、動物輔導與自行車生態導覽等活動，讓「星兒」與藝術沒有距離。

◎藝術家陳思含個展 6月於華夏科大登場

華夏科技大學6月1日至7月31日邀請藝術家陳思含於校內的圖書館附設藝廊舉辦個展，藝術家將第4次進行這項計畫，為期2個月的展覽期間，邀請民眾參與，帶一件不再需要、不想繼續擁有的東西前來看展，同時也可以帶走一件別人不要的東西回去。藝術家希望過程中，參與者能重新思考「擁有」和「遺棄」物件的態度與價值觀。

◎宜蘭傳藝送暖 6月推優惠

台灣的新冠肺炎疫情趨緩，宜蘭縣長林姿妙19日在縣務會議上宣布，宜蘭縣的5間親子館即日起解禁，重新開放給民眾使用；宜蘭傳藝園區原定5月底止、優惠縣民與醫療院所等從業人員免費入園的「藝起防疫‧傳藝送暖」方案，近期將會開會決定是否延長，但不論如何「6月一定還會推出相關優惠！」

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(中時電子報)