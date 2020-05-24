「鐵拳」泰森(Mike Tyson)摩拳擦掌預備復出，他還希望與前拳王賀利菲德(Evander Holyfield)來一場友誼賽。泰森與賀利菲德打過兩場大戰，首戰是出獄後的泰森輸掉WBA拳王寶座，第二戰(重賽)則是爆發了知名的「咬耳事件」。

1996年兩人首戰，泰森出獄後仍奪回WBA與WBC拳王，因此外界不看好賀利菲德能贏，但他意外在11回合TKO打敗泰森。97年兩人重賽，泰森第3回合就狠咬了賀利菲德右耳，讓他痛得直跳腳，裁判沒有趕泰森出場，只罰他分數。不料泰森再咬了賀利菲德左耳，這次還咬下一小片肉，終於被判DQ(失格)。

根據泰森的說法，賀利菲德在閃躲拳頭之後趁機違規用頭撞人，泰森的眼眶被撞傷，憤怒之下才咬他耳朵。泰森被禁賽1年，罰款300萬美元，多年後才公開致歉，但賀利菲德早已原諒他了。無論如何，這場比賽會永遠因這荒唐的事件而被人記住。

今年53歲的泰森告訴《TMZ》說：「大家能想像我們兩人重回擂台嗎？這可以募到很多善款。」當年兩人重賽的收益高達1.8億美元。儘管他們年紀都不小了，若再打一場，基於話題性還是會受到關注。

泰森目前狀況頗佳，然而57歲的賀利菲德退化很多，雖然還有在練拳但速度全失，組合拳都打不順。拳迷擔心賀利菲德如果重回擂台對陣泰森，這次他失去的恐怕就不只是耳朵了。

(中時電子報)