因新冠肺炎疫情全球大爆發，華府近期集中砲火對準大陸，美國副總統彭斯昨（23）日接棒，上節目嚴厲示警，要北京為隱瞞疫情負責，更批評大陸「讓世界失望」。

美國《新聞週刊》（Newsweek）報導，美國副總統彭斯（Mike Pence）周六接受保守派廣播節目「Breitbart News Saturday」專訪時，對北京祭出威脅，要他們為隱瞞新冠肺炎疫情負責。彭斯說，「中國讓世界失望」，「我的意思是，太令人驚訝，中國直到2月中才讓美國疾病管制暨預防中心（CDC）的人員到當地視察，以了解究竟發生什麼事。」

彭斯在節目中也把矛頭對準世界衛生組織（WHO），批評世衛是北京的「同夥」。

新冠肺炎讓全美逾9萬人喪命，要北京為隱瞞疫情負責，華府近期砲火連發，美國總統川普先是直指大陸的「無能」造成「全球大屠殺」，美國國務卿蓬佩奧更批評大陸捐贈給世衛的20億美元「微不足道」，兩國關係已降至冰點，彭斯昨日又接續發功。

除了外交口水戰，美國國會議員也先後提出法案，要求華府剝奪北京的「主權豁免權」，以讓美民眾有權利針對大陸隱匿疫情的行為請求民事賠償，甚至制裁壓迫醫療專家、異議人士的大陸官員。

(中時電子報)