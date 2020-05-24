中天綜合台全新話題節目《地球人請回答》明（25日）晚11點將播出主題「男主內好羞辱！男人靠女人養錯了嗎？」邀請演藝圈神仙眷侶孫鵬與狄鶯擔任節目來賓，兩人許久沒有攜手上節目，恰巧談的是夫妻話題，兩人大方分享自己的觀點，談到結婚費用男女雙方應如何分攤時，狄鶯自嘲：「講到結婚，我們是最有經驗的，結兩次，不得了！」兩人也表示第二次結婚時，婚禮辦在國外，親友的機票錢、婚禮費用都由孫鵬負擔，狄鶯笑說：「我怎麼結婚的、怎麼離婚的都不知道，因為都他辦的。」

節目一開場，胡瓜就對現場眾人提問：「結婚所有費用應由男方負擔還是女方」？不少現場素人來賓認為應由男方全額負擔，甚至有人表示：「費用男方出、禮金女方收」，讓小禎忍不住吐槽：「妳是假結婚、真詐財嗎？」小禎坦言結婚很花錢，撇開喜餅、喜帖、婚紗……等不說，連宴客的桌花都很貴，她自曝：「我那時候還去飯店問，請問上一場的花可不可以留給我用？」胡瓜聽完傻眼，「妳是我女兒，妳去問這種問題？」

胡瓜（右）、小禎攜手主持《地球人請回答》，逗趣互動笑翻眾人。（中天綜合台提供）

節目進一步討論，若老婆負責工作養家，老公在家帶小孩卻被岳母和朋友認定這是在吃軟飯該怎麼辦？狄鶯表示：「每個人的CP值不一樣，誰CP值高，誰出去工作，我覺得這對整個家庭是好的。」孫鵬也認同道：「領固定薪水的最好不要放棄，如果是接案的、自由業、自營業者浮動性薪水的，就是要配合領固定薪水的另一半。」狄鶯更補充，夫妻間一定要有人陪著孩子成長，「只要我老公有接到八點檔長壽劇，我就盡量不接戲。若是我接到長壽劇，像那種兩、三百集，一賺就是上千萬在賺的那種，我就要去拍戲，而我老公就會減少他的應酬。」此話一畢，全場來賓針對「上千萬」讚嘆聲四起，讓狄鶯急喊：「我是說過去！國稅局現在要報稅，千萬不要來找我，我現在0收入。」

沒想到胡瓜竟還補槍道，「觀眾現在一定在罵：『兩個賺幾千萬的在那邊講風涼話』！」狄鶯也不是省油的燈，馬上犀利回嗆：「瓜哥，你以前做秀的時後賺多少錢？你講出來啊！你還幫你女婿開店！」一來一往、火光四射，笑翻眾人。《地球人請回答》中天綜合台每周一至周五晚間11點播出。

(中時 )