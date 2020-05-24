高雄市仁武區登發國小學生孫翊倫獲得今年總統教育獎。（教育部提供／林志成台北傳真）

蘭陽技術學院學生陳景維，脊髓變形、胸口幾乎貼在大腿上，生活日常都需要他人協助，不過他仍以電腦軟體應用乙級的資格，通過技優管道錄取大學，即使身形變化，需要不斷調整桌板的形狀材料，但他仍不放棄每個可以學習的機會，因此獲得今年總統教育獎。

陳景維罹患脊髓性肌肉萎縮症，生活不便需由助理協助日常打理，他無法靈活敲打鍵盤，但憑著滑鼠靈活操作，不氣餒不放棄，目前已擁有TQC網頁編輯製作、會計事務資訊丙級、電腦軟體應用乙級和丙級證照。

他也積極從事社會生命教育分享，進入校園（中華國中）分享珍惜生命與追逐夢想的經驗，進入公務機關（宜蘭監理站）宣導特殊需求議題與認識脊髓性肌肉萎縮症，並參與葛瑪蘭基金會微電影拍攝，未來將於客運公車上播放，鼓勵民眾為生活努力。

陳景維希望身體變形速度慢一些，讓他有多一點時間完成大學學習。家住冬山的他，前往頭城蘭陽技術學院數位行銷系路程超過60公里，耗時100分鐘，復康巴士有限，無障礙計程車成為他就學的主要工具，加上助理員費用，每月就學所需高達5萬元。他努力申請獎助學金、用演講、募款所得，努力完成自己的大學求學夢。

雖然渺小，陳景維想撼動這個世界，將自己所見所聞，錄製成教學影片上傳影音平台，提供無法外出學習的人透過網路學習。積極參與各邀約講座，希望自己的故事傳達正向生活力量，讓更多人珍惜自己的生命價值。

今年另一位總統教育獎得獎者高雄市仁武區登發國小學生孫翊倫，小時候在很多醫生的眼裡，他可能終生都不會動，但如今已經成長到11歲。

孫翊倫患有不明病因先天關節病變，多處關節扭曲、脊椎彎曲，無法獨立行走。儘管肢體被禁錮，卻樂觀積極，並克服恐懼學習游泳，曾獲身障運動會游泳金牌、2019年全國身心障礙者游泳錦標賽暨國家代表隊選拔賽50公尺自由式、50公尺仰式、100公尺自由式第二名。他是生命鬥士，把握每一天，散播歡樂散播愛。

(中時 )