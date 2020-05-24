新冠肺炎疫情嚴峻，許多企業為了避免群聚感染改採視訊方式開會。然而，美國卻發生一起駭人弒親案件。72歲的父親懷特（Dwight Powers）在進行視訊會議時，遭到32歲的兒子湯馬斯（Thomas Scully-Powers）從後方用刀將他砍殺致死。

根據《紐約時報》報導，住在紐約的懷特21日以Zoom軟體和公司進行會議時，兒子湯馬斯先是進入房內毆打懷特，隨後到廚房拿刀再度進房並朝著父親的頸部、背部和身體瘋狂砍殺約15刀，幾乎將懷特斷首；期間，刀子一度被砍彎，湯馬斯還換了另一把刀具，繼續行兇。而當時和懷特進行視訊的人員則目睹了一切。

和懷特視訊的人表示，當他們看到懷特被砍殺並從鏡頭前倒下後，僅能聽到沉重的喘息聲，嚇得急忙報警；有參與視訊的成員疑似看到了兇手的模樣是懷特的兒子便將相關線索一起提供給警方。

當地警方表示，在前往逮捕嫌犯時，湯馬斯曾從住家的二樓躍下逃逸，並進入一間餐飲店企圖用飲料將身上的血跡洗掉，最後警方在1小時內將他逮捕到案，詳細情形相關單位仍在調查。

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(中時電子報)