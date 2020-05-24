大陸全國人大會議將審「港版國安法」，為恐香港再掀動亂，香港保安局局長李家超今日在網上發表一篇講述香港恐怖主義的文章，指自去年反送中運動至今已有十多起涉及爆炸品及危險品的案件，跡象顯示本土恐怖主義正在香港滋生。他提醒社會大眾必須正視問題，不容許恐怖主義在香港落地生根。

李家超表示，香港政府正密切評估情況，不排除會提升恐襲威脅的級別。一旦恐怖攻擊發生或恐襲威脅級別提升，香港警方很可能要封鎖高風險地點、作高姿態巡邏、搜查隨身物品和在公眾地方作安全檢查，以確保公共安全，巿民須配合行動，以保障他們自身及社會安全。

李家超表示，全力支持全國人大審議「港版國安法」，從國家層面建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制。有效地依法防範和遏止危害國家安全和組織恐怖主義破壞行為和活動，有利於香港建立一個安全和穩定的城市，在不影響香港居民的合法自由和權益的同時，保障香港居民的生命財產，確保香港長遠繁榮穩定。

(中時 )