民進黨高市黨部主委改選這次空前激烈，菊系高閔琳大戰海派趙天麟，總統府前祕書長陳菊今（24）日早上到香蕉碼頭投票直說，黨內的競爭是很正常，「對我來講，手心、手背都是肉」，自己會支持值得信賴、有理想的人選，但也呼籲黨內競爭要有一定分寸，最重要的還是要團結。

陳菊今在立委劉世芳、高市議員邱俊憲、簡煥宗陪同下，到香蕉碼頭投票。對於高雄巿黨部主委改選，她表示，投給誰就不講了，自己說得很清楚，會支持值得信賴，認為比較有理想性的人選，因為主委一職相當重要。

外界視為兩邊派系互相競爭，使得主委選戰較以往激烈。陳菊表示，黨內競爭從過去到現在都是這樣，但要有一定的分寸，希望不要失去和諧，因為最後最重要的還是要團結，大家可以競爭，但是在競爭之中不要變成很多不必要的紛爭，或者加入很多外在的因素，「我會認為這樣比較可惜」。

她直言，這次選舉全台灣都在看，大家很期待，因為民進黨在這次在蔡英文總統贏得歷史性新高的選票後，台灣人民對民進黨有高度期許，祝福民進黨這次不管是地方市黨部代表、中央未來權利的改組都很重要，她重申大家一起努力競爭，但是不要有太多不必要加諸在競爭之上。

(中時 )